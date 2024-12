Escola de Hotelaria de Fátima promove “Mercadinho Doce”

A iniciativa decorre no dia 11de Dezembro, entre as 14h30 e as 19h00.

A Escola de Hotelaria de Fátima dinamiza mais um Encontro de Saberes, com ênfase nos doces e confecções tradicionais de Natal, denominado “Mercadinho Doce”.

A iniciativa, que decorre no dia 11de Dezembro, permite provar e adquirir os produtos preparados pelos alunos de Cozinha/Pastelaria. O “Mercadinho de Sabores” realiza-se entre as 14h30 e as 19h00.