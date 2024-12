Inflação aumenta preço da água em Arruda dos Vinhos

Os preços e tarifas para o próximo ano em Arruda dos Vinhos vão contemplar um aumento de 2% no preço da água, em linha com a projecção da inflação prevista para 2025 pela entidade reguladora do sector, que deverá rondar os 2,1%. No abastecimento de água o município vai ajustar em 2% as tarifas domésticas variáveis no 3º e 4º escalão e nos consumidores não domésticos estão previstos ajustes de 2% nas tarifas variáveis do segundo escalão.

No que diz respeito às águas residuais haverá um aumento de 3% no 1º e 2º escalão nas tarifas variáveis dos consumidores domésticos e um aumento de 5% nos restantes escalões das tarifas variáveis. Nos consumidores não domésticos o ajuste ao tarifário será de 3% no 1º escalão e de 5% no segundo escalão. Por fim, no que toca aos resíduos urbanos, o executivo aprovou ajustar em 3% o valor a pagar pelos consumidores domésticos no 1º e 2º escalão e 5% nos restantes escalões. Os moradores que tenham aderido à factura eléctrónica em vez de papel vão continuar a ter um desconto de um euro. “É uma necessidade imperiosa para nós fazermos estes ajustes tendo em consideração os aumentos repercutidos ao município”, lamenta o presidente do município, Carlos Alves.

O documento foi aprovado por maioria em reunião de câmara com a abstenção dos vereadores do PSD. Os valores do preço da água, explica Carlos Alves, têm em consideração os valores cobrados à câmara pela Águas do Vale do Tejo, Águas do Tejo Atlântico e Valorsul. “Mesmo assim não iremos repercutir no consumidor final o aumento total que nos será cobrado estas empresas”, garante.