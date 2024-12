Mercadona está a aceitar encomendas de pratos para o Natal e Ano Novo

Os supermercados Mercadona já estão a aceitar encomendas, na secção Pronto a Comer, de pratos de Natal e Ano Novo. Em qualquer uma das lojas, os clientes têm três opções que a empresa oferece, garantindo em cada prato o sabor mais tradicional e caseiro para esta época festiva. Os pratos quentes incluem a perna de peru assada e o bacalhau assado, ambos acompanhados de grelos e batatas como guarnição. Além destes, o tradicional meio leitão assado acompanhado de molho com pimenta branca, banha de porco, alho, vinho branco e sal, completa a oferta.

Este ano a empresa adiciona também novos sabores de canapés ao seu sortido, numa oferta composta por 18 variedades de diferentes sabores, como o rolo de pão de forma recheado com delícias do mar e camarões, a tartelete de camarão e alho, a tartelete de sobrasada com mel e pinhões, entre outras.

As encomendas para estes pratos podem ser podem ser levantadas a partir de dia 13 de dezembro.