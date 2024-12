Tomar torna-se membro efectivo da Associação de Cidades e Vilas de Cerâmica

O município de Tomar é membro efectivo da Assembleia Geral Ordinária da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica. A entrada do município como membro da colectividade foi aprovada com aclamação na sexta-feira, dia 15 de Novembro, no Centro Cultural do Redondo. Na apresentação da proposta de adesão do município foi contextualizada historicamente a relevância da indústria cerâmica no concelho, acções de salvaguarda, programação de actividades, investigação e parcerias realizadas em torno desta arte.

A Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, criada em 2018, tem por missão promover e incentivar o desenvolvimento económico, turístico e patrimonial dos territórios com larga expressão de cerâmica, abrangido pelos municípios membros, contribuindo para o reforço da identidade cultural e preservação da memória colectiva.