Mercado de Natal de Samora Correia mobilizou instituições e população

O Mercado de Natal de Samora Correia, que decorreu até 1 de Dezembro, levou um ambiente mágico ao centro histórico da vila, com actividades que envolveram tanto crianças como adultos. Na Praça da República, as famílias puderam desfrutar de uma programação cultural diversificada, que incluiu o Carrossel, o Expresso de Natal, o Comboio de Natal e a Casinha do Pai Natal. A venda de artesanato e produtos locais, acompanhada de espectáculos de música, dança e teatro infantil, proporcionou momentos de diversão e convívio para todos.

A participação de várias instituições locais permitiu cultivar a ligação entre estas entidades e a população. Entre elas esteve a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança (ADIC), cuja monitora, Patrícia Henriques, sublinhou a importância de envolver as crianças no processo de criação de produtos para o mercado, como peças decorativas para a árvore de Natal e bolachas feitas pelas próprias mãos. “Todos eles contribuíram de uma forma ou de outra. Foram eles que fizeram, deram as ideias e se empenharam várias semanas”, afirmou.

A Fundação Padre Tobias também marcou presença, com a sua auxiliar de acção educativa, Sónia Ferreira, a destacar que, embora as crianças vissem os adultos a fazer os trabalhos, o mais importante era a atenção dada a cada uma delas, fomentando um ambiente de afectos e carinho. “Ao fazermos isto por eles, também lhes damos a atenção que merecem”, frisou a auxiliar a par de Vanessa Pais, educadora de infância.

No expositor do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), onde Maria José Lopes trabalha há 20 anos como monitora, o espírito natalício esteve igualmente presente. “Nós fazemos estas peças com eles e, com o dinheiro angariado, compramos mais material para continuar a fazer mais trabalhos que estimulam as competências e a integração social das pessoas a quem a instituição presta apoio”, explica a monitora, que destacou as peças decorativas feitas pelos utentes, utilizando materiais como tecido e madeira. Segundo Maria José Lopes, que estava acompanhada por Maria da Glória, auxiliar pedagógica do ensino especial no centro, “o Natal gera sempre um sentimento de felicidade e alguma ansiedade pelas prendas, porque eles querem saber quem vai ser o Pai Natal ou quando vai ser a festa”. Para ela, a união com a família é o que dá verdadeiro sentido ao Natal.

Em Benavente, o Mercado de Natal levou o espírito natalício às Praças do Município e da República, entre 6 e 8 de Dezembro, oferecendo uma programação igualmente gratuita e pensada para todas as idades.