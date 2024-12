Fábrica de paletes instala-se na Póvoa de Santa Iria

O grupo francês Palettes Gestion Services (PGS) entrou no mercado português abrindo duas fábricas em Novembro, incluindo uma na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, onde está prometida a criação de 50 postos de trabalho num investimento de 2,5 milhões de euros.

Em comunicado, o fabricante de paletes de madeira diz que a fábrica já se encontra em funcionamento total e tem uma capacidade de produção de 2,75 milhões de paletes por ano e até 10 mil paletes de madeira processadas por dia. A localização da Póvoa de Santa Iria, com fácil acesso às principais vias rodoviárias do país, contribuiu para a escolha da cidade como local onde instalar a unidade. Esta segunda fábrica, anuncia a empresa, é a maior da rede da PGS para paletes e ultrapassa a capacidade da unidade em França, que é a casa mãe da empresa. A expectativa é a PGS vir a conseguir atingir uma capacidade de três milhões de paletes por ano.

“A nossa expansão para o sul da Europa é um objectivo estratégico do grupo e a entrada no mercado português é um passo muito importante para nós. Acreditamos que este é um mercado com muito potencial para o nosso crescimento”, refere o director executivo da PGS, Luc Grauwet, em comunicado. Além da Póvoa de Santa Iria, a empresa tem uma outra fábrica em Loulé, no Algarve, mais pequena, com capacidade anual para 650 mil paletes. O grupo foi fundado em 1993 e tem mais de 50 instalações em 12 países e 1.200 colaboradores.