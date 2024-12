Farmácia Tejo tem novas instalações em Castanheira do Ribatejo

No passado dia 14 de Dezembro foram inauguradas as novas instalações da Farmácia Tejo.

O renovado espaço, a segunda farmácia da história do Grupo Varela, abriu as suas portas à comunidade com o mesmo compromisso de sempre: “Cuidar é diferente de tratar”. O Grupo Varela disponibilizará os mais diversos cuidados de saúde e uma equipa preocupada e comprometida com as necessidades dos seus utentes e da comunidade. A nova morada situa-se no Largo Dona Júlia Palha 5, 6 e 7, em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.