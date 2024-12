Ribamaster em Santarém é uma oficina completa em matéria de serviços

Nuno Pereira, de 54 anos, proprietário e gerente da Ribamaster, em Santarém, trabalha há 40 anos no sector automóvel. Na sua oficina, na Estrada da Estação, são disponibilizados todos os serviços associados ao automóvel. Lavagens, pneus, alinhamentos, ar condicionado, mecânica geral, mecatrónica, electrónica, chapa e pintura.

Essa será a maior diferença em relação a grande parte das oficinas. Disponibilizar todo o leque de serviços, o que lhe permite uma maior brevidade na resolução dos problemas.

Nuno Pereira começou a trabalhar, com apenas 14 anos. Na altura, após os estudos, entrou como aprendiz ao serviço de um primo. Em 2004 tornou-se dono da Ribamaster e cinco anos depois mudou para o local onde está actualmente e tem vindo a crescer.

“Comecei apenas com lavagens, passado alguns anos mudámos para as instalações actuais, com mais espaço, o que nos permitiu investir em várias máquinas e alargar o nosso leque de serviços. Foi necessário muito esforço e resiliência, mas hoje em dia sinto que o esforço foi compensado”, sublinha. Respeito pelos clientes e serviços de qualidade são a imagem da empresa.

Com 12 funcionários, a Ribamaster está aberta de segunda a sexta das 8:30h às 12:30h e das 14h às 18h.