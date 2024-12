Soluções Alcura para umas Boas-Festas seguras e confortáveis

No distrito de Santarém há mais de 40 farmácias com os produtos da empresa de aluguer e venda de produtos de ortopedia.

O serviço Alcura, de aluguer e venda de artigos de ortopedia permite uma melhor gestão do dia-a-dia a quem deles necessita, e contribui, nesta quadra de Natal, para as reuniões familiares mais seguras e confortáveis, nomeadamente as que recebem os mais idosos nas suas casas.

Nestas alturas, o aluguer de produtos de ortopedia, como cadeiras de rodas, andarilhos ou camas eléctricas, é uma solução prática. Não apenas facilita a mobilidade, mas também proporciona a confiança para desfrutar plenamente das festividades. No distrito de Santarém, há mais de 40 farmácias onde pode ser encontrado serviço Alcura de aluguer e venda de produtos de ortopedia.

Festas comunitárias e actividades intergeracionais também podem fazer toda a diferença, bem como criar oportunidades para novas memórias felizes, nomeadamente na inclusão dos idosos nas preparações natalícias, como por exemplo cozinhar as receitas tradicionais da época.

O serviço Alcura sublinha que este tipo de actividade “diminui o stress, a ansiedade e os sintomas de depressão. Reduz o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, fortalece a imunidade e alivia as dores crónicas”, convidando todos a promoverem “as conexões emocionais e físicas, seja através de abraços, conversas ou simples gestos de carinho”.