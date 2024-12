Trabalhos de remodelação e decoração na SilviaStar Décor em Santarém

A SilviaStar Décor, em Santarém, faz trabalhos de remodelação e decoração de interiores para espaços privados e públicos. Vende também artigos de decoração e mobiliário, assim como confecção de cortinados e outros têxteis, papel de parede, entre outros. Situada no nº 9A da Avenida António dos Santos, funciona segundo o conceito de comércio tradicional, tendo peças originais e de qualidade, fugindo ao conceito das grandes superfícies, primando pela qualidade dos artigos e prestando serviços personalizados, à medida de cada cliente.

A proprietária e gerente, Sílvia Domingues Estrela, natural de França, começou por fazer trabalhos de decoração como passatempo, antes de enveredar por um projecto profissional, tendo feito uma formação específica, nomeadamente na elaboração de projectos 3D.

“Foi uma área que sempre me atraiu e que durante muito tempo exerci apenas como ‘hobby’, mas a vocação e o amor que ponho em todos os trabalhos que realizo e o atendimento personalizado que presto, falaram mais alto, pois exerço as minhas funções com todo o gosto e sempre com amor. Primo pela simpatia, pela entrega, pelo aconselhamento sincero aos clientes”.

A maioria dos clientes da SilviaStar Décor são da região embora a empresa já tenha feito trabalhos na área de Lisboa e no Algarve, estando disponível para dar respostas a solicitações de outras zonas do país. Tem um website em: silviastardecor.pt que tem vindo a melhorar a nível de funcionalidade e alcance. A loja física funciona de segunda a sexta feira entre as 10:00 e as 19:00 e aos sábados de manhã.