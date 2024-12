APA visita Arruda dos Vinhos para debater requalificação ambiental e projectos hídricos

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do Chefe da Divisão do Oeste, Leiria e Médio Tejo, realizou uma visita de trabalho ao concelho de Arruda dos Vinhos para discutir com a câmara municipal um conjunto de questões ambientais e avaliar projectos de requalificação em curso pelo município.

Durante a jornada foram analisados locais onde estão previstas intervenções que serão financiadas pelo fundo financeiro das intempéries de 2022, além de projectos futuros de requalificação ambiental. Entre os pontos destacados estiveram o Rio Grande da Pipa e o Rio da Verruga, que serão alvo de acções para promover uma melhor integração das zonas ribeirinhas com a população.

Um dos projectos discutidos foi a requalificação da zona das cataratas, que prevê a criação de uma zona pedonal que ligará o Rio da Verruga ao parque urbano das Rotas, com especial atenção às margens dessa linha de água. Estas intervenções, segundo o município, visam melhorar a qualidade de vida no concelho e fortalecer a ligação entre os habitantes e os principais cursos hídricos da região.

A visita incluiu a presença do presidente da câmara, Carlos Alves, do vice-presidente, Paulo Pinto, e do chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, Carlos Castro. A APA é um instituto público integrado na administração indirecta do Estado, com tutela do Ministério do Ambiente e tem como missão garantir a gestão integrada das políticas ambientais e de sustentabilidade.