Confeitaria Suave Sabor abre loja em Santarém

Depois de Almeirim, há cinco anos, a confeitaria Suave Sabor inaugurou, no dia 6 de Dezembro, o seu segundo espaço, em Santarém, na Rua dos Bombeiros Voluntários nº6, junto da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado.

Propriedade de Bia Volpi e Mário Mesquita, que, no Brasil, tinham uma gelataria que foi um negócio de sucesso, a Suave Sabor tem, no gelado de Açaí produzido artesanalmente, a sua especialidade e referência brasileira.

Tem também produtos de confeitaria, nomeadamente bolos de aniversário personalizados, bolos à fatia, cupcakes, brigadeiros e brownies. Na gama de salgados trabalha com miniaturas, vários tipos de salgados no forno, coxinhas de frango, pão de queijo e empadas.

Nas épocas comemorativas, como na actual Quadra Natalícia, tem muita confeitaria personalizada e alguns ‘packs’ que são óptimos para oferecer como um miminho para alguém ou decorar a mesa de Natal. Estão a aceitar encomendas para o Natal e Ano Novo. Têm conquistado clientes de várias localidades do distrito de Santarém, como Benavente, Coruche, Torres Novas, entre outras, graças à diversidade e diferenciação dos seus produtos.

Para os dois sócios-gerentes, “persistência, dedicação, sacrifício, adaptação, criatividade e um excelente trabalho em equipa”, são os ingredientes essenciais para o sucesso, a par da conhecida simpatia e o bom atendimento.

A confeitaria Suave Sabor, de Almeirim funciona das 9:30h às 19:00h, todos os dias. A loja de Santarém funciona de segunda a sábado, das 8:00h às 19:00h.