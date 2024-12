Em Arruda dos Vinhos debateu-se a importância de cuidar dos solos

Saber cuidar dos solos, evitando o uso excessivo de químicos nocivos, é a chave para no futuro continuarmos a ter alimentos saudáveis e nutritivos. Para chamar a atenção para essa realidade a Comunidade do Alimento de Arruda e Arredores (C3A), em parceria com a Câmara de Arruda dos Vinhos, promoveu um ciclo de conversas sobre os alimentos, visando explorar a relação entre a saúde humana, a qualidade dos solos e a biodiversidade.

“Conversas com Alimento” reuniram especialistas, agricultores e membros da comunidade em locais como o Centro de Interpretação das Linhas de Torres Veras, o Auditório Municipal, o Jardim da Biodiversidade e os Jardins do Centro Cultural do Morgado. Em comunicado, a C3A explica que o evento destacou a importância do solo como pilar fundamental para a saúde global. A sessão incluiu conversas, exibições de vídeos alusivos à biodiversidade e passeios aos projectos de biodiversidade promovidos pela comunidade no Parque das Rotas, bem como um almoço comunitário enriquecido por trocas de sementes, histórias e música ao vivo. Por fim, a exibição do documentário Kiss the Ground (2020) deu início a uma assembleia participativa onde se debateram práticas regenerativas e a interdependência entre saúde do solo e nutrição humana, com a presença de nomes como António Mantas, José Amorim e Nuno Serra, que levaram à discussão contributos sobre agricultura biológica, biodiversidade e sistemas alimentares sustentáveis.