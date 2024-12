Quase uma década depois Feira Rural vai voltar a Arruda dos Vinhos

A Feira Rural de Arruda dos Vinhos, que não se realiza desde 2016, vai voltar a ser organizada pela câmara municipal no próximo ano. O certame e o programa concreto ainda estão em estudo mas já se sabe que não deverá fugir aos elementos base que tornaram as duas primeiras edições um sucesso: a tradição equestre do concelho e também a gastronomia, agricultura, jardinagem e o bem-estar animal.

A novidade foi avançada pelo presidente do município, Carlos Alves, na última reunião de câmara, durante a discussão e aprovação do orçamento para 2025 que vai contemplar uma verba de 680 mil euros para os eventos de cultura, desporto, recreio e lazer, em que se inclui a Feira Rural. A última edição desta feira aconteceu entre 29 de Abril e 1 de Maio de 2016.

A feira, recorde-se, decorreu no Pavilhão Multiusos mas também no espaço envolvente, com actividades tanto no interior como no exterior do pavilhão. A Feira Rural de Arruda dos Vinhos pretendeu reavivar as características rurais daquele concelho, que se localiza numa zona de transição entre o Oeste, o Ribatejo e Grande Lisboa.

Além da recuperação da organização da Feira Rural, o executivo municipal assumiu o compromisso de apoiar a cultura, desporto e lazer no concelho, incluindo um aumento nas verbas dadas ao Festival de Curtas Metragens Curt’Arruda, em mais 20%, juntamente com o reforço nas verbas para o apoio ao movimento associativo e o compromisso de realizar uma prova desportiva de atletismo de nível municipal que o presidente da câmara, Carlos Alves, espera poder vir a ter impacto regional. “Manteremos a aposta nos jogos do concelho e continuaremos a dinamizar o orçamento participativo jovem, mantendo as assembleias municipais jovens”, notou.