Novo Volvo EX90 no concessionário LPM em Santarém

Apresentação do modelo cem por cento eléctrico com autonomia até 618 quilómetros aconteceu na Casa do Campino.

A LPM apresentou o novíssimo Volvo EX90 na Casa do Campino, em Santarém. O evento, realizado a 5 de Dezembro, contou com a presença de ilustres convidados, entre os quais o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite.

O novo Volvo EX90 100% eléctrico, tem uma autonomia de até 618 km com um único carregamento e conta com capacidades futuras de carregamento bidireccional.

SUV premium de 7 lugares, o novo Volvo EX90 marca uma nova era em segurança, com radares e câmaras de última geração que ajudam a detectar potenciais riscos dentro e fora do automóvel, e que fornecem apoio adicional quando é necessário.

O novo Volvo EX90, brevemente no concessionário LPM em Santarém.