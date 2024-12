Azambuja reforça frota automóvel afecta ao serviço de acção social

A Câmara Municipal de Azambuja reforçou a frota automóvel com uma carrinha Toyota Proace City, de três lugares, para aumentar a capacidade de resposta do serviço de acção social do município que, no âmbito da transferência de competências, passou a coordenar mais duas respostas sociais, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e o Rendimento Social de Inserção.

“O concelho tem 262.66 km2 de área e é subdividido em sete freguesias, ficando algumas delas a mais de 25 km da sede de concelho. Neste sentido, adquiriu-se uma viatura que possa responder ao aumento das respostas sociais de proximidade e que promovam o máximo de autonomia das pessoas, para que estas possam ter acesso aos apoios e serviços de que necessitam”, refere a autarquia presidida por Silvino Lúcio.