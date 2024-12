Coruche actualiza tarifas municipais para 2025

O município de Coruche implementou uma nova tabela de preços para 2025, introduzindo alterações em diversas tarifas municipais. Os ajustes reflectem pequenos aumentos nos custos operacionais e a necessidade de adequação às exigências de manutenção e melhoria dos serviços prestados à comunidade. Os preços entram em vigor no dia 1 de Janeiro de 2025.

Nos serviços de recolha e tratamento de resíduos, em particular a recolha de resíduos verdes (bio resíduos), por exemplo, sofreu alterações: para volumes até 5 metros cúbicos, o custo aumentou de 47,23€ para 48,32€, enquanto volumes até 8 m³ subiram de 74,66€ para 76,39€. Mantém-se, todavia, isento o primeiro metro cúbico.

O transporte de resíduos de construção e demolição desde o local da obra até às instalações da Zona Industrial do Monte da Barca passou de 11,55€ para 11,81€ por tonelada, reflectindo uma actualização nos custos logísticos. Já a recolha de resíduos contendo amianto, por intervenção (por dia), para um mínimo de quatro toneladas diárias, devido à complexidade do processo, subiu de 1.940,28€ para 1.985,29€ por intervenção. Na recolha e eliminação de cadáveres de animais, o município pratica um tarifário de 1,31€ por quilo.

Tarifas mantêm-se na educação

No âmbito educativo, os custos relacionados com refeições escolares mantiveram-se estáveis, sem qualquer agravamento, com o valor fixado em 3,25 € para docentes e encarregados de educação, e 1,60€ para alunos da Escola Profissional de Coruche. No entanto, a mensalidade das creches municipais foi ajustada de 134,41€ para 138,17€, acompanhando a inflação anual​.

​Os valores para as Academias da Manhã e da Tarde também se mantiveram inalterados, variando entre 4,35€ e 34€ por mês, dependendo do escalão de rendimentos. O campo de férias “Verão com Animação” apresenta um custo fixo semanal de 22,94€, mais 0,52 cêntimos em relação ao ano anterior​.

A reparação de pavimentação e arranjos urbanísticos, que podem ser requisitados por munícipes e empresas para melhorias, registou pequenos aumentos. A tarifa de calcetamento por metro quadrado, sem material, subiu de 11,54€ para 11,80€, enquanto o alcatroamento, por metro cúbico, aumentou de 19,05€ para 19,49€. Nos serviços dos bombeiros, verificaram-se incrementos nas taxas de deslocação e assistência. A abertura de portas com uso de auto-escada aumentou de 38,42€ para 39,31€, e a assistência por um mergulhador subiu de 113,86€ para 116,60€ por hora​.

O acesso às piscinas municipais, quer exteriores e interiores, não sofreu ajustes. A utilização dos campos de ténis e padel têm no próximo ano um valor por hora fixo de 3,40€, o que pressupõe a utilização entre dois a quatro jogadores num período mínimo de uma hora e máximo de duas. A prática destas modalidades no âmbito de associações desportivas com sede no concelho de Coruche é gratuita.

Nas bicicletas partilhadas procede-se à alteração do tempo de utilização para um sistema de passes diários, semanal, mensal e anual, ao invés de horas e fracções por utilização. O registo e emissão de cartão de utilizador não sofreu alterações, tendo um custo de 5,57€. O passe diário tem um valor de 2€, o passe semanal 5€, o passe mensal 15€ e o passe anual custa 25€. O bilhete para ver um filme no grande ecrã tem um preço de 3€ por pessoa e de 1,50€ se forem estudantes.