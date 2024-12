Município de Ourém estabelece protocolo com Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, firmou, na tarde de 12 de Dezembro, um protocolo com a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, com o objectivo de apoiar financeiramente a ampliação da estrutura residencial para pessoas idosas.

O acordo visa financiar parte dos custos associados às obras de ampliação e remodelação da referida estrutura, que é composta pelo antigo hospital e pelo Centro de Apoio a Idosos (CAI). O apoio financeiro será até 250 mil euros, o que corresponde a 50% do investimento não elegível e ao investimento elegível não comparticipado, conforme o previsto no contrato de comparticipação financeira com o Instituto de Segurança Social.

Segundo nota da autarquia, o investimento é fundamental para a melhoria das condições de vida dos idosos, expandindo a capacidade da Estrutura Residencial de Apoio a Idosos de 64 para 80 utentes, do Centro de Dia de 5 para 10, e do Serviço de Apoio Domiciliário de 13 para 20 pessoas.