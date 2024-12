Torres Novas com financiamento de três milhões para requalificar habitações municipais

A Câmara de Torres Novas viu aprovadas mais três candidaturas no âmbito do programa Primeiro Direito, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), para a requalificação de habitações municipais que se encontram devolutas, no valor global de 3,1 milhões de euros. A informação foi avançada na reunião pública de 18 de Dezembro pelo presidente do município, Pedro Ferreira, que acrescentou que espera que as obras possam avançar com celeridade.

Uma das candidaturas aprovadas diz respeito aos edifícios municipais na Rua da Palha, junto ao Largo das Forças Armadas, que estão devolutos e se apresentam num estado de degradação que recentemente levou ao encerramento dessa rua por parte da protecção civil municipal por perigo de derrocada. Para estes edifícios, cuja candidatura foi aprovada com uma verba de 2,3 milhões de euros, está previsto um projecto que aponta para a construção de 15 apartamentos, que serão depois disponibilizados a rendas acessíveis.

Outra das candidaturas que mereceu luz verde por parte do IHRU foi para a requalificação e conversão de uma habitação municipal na Rua das Vieiras, na Meia Via, em três apartamentos, com verba disponibilizada no valor de 282 mil euros. Mereceu ainda aprovação a candidatura para converter uma casa propriedade do município, situada na freguesia de Pedrógão, em quatro apartamentos. Neste caso o apoio ascende aos 462 mil euros.