Vila Franca de Xira entre os fundadores da Associação de Municípios do Cavalo

Foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira a proposta de constituição da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), do qual o concelho de VFX é agora membro fundador.

A associação é constituída por vários municípios portugueses e tem como principais objectivos a afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica, desportiva e social dos municípios ligados à tradição equestre. Da região fazem também parte da AMPC a Golegã, Chamusca e Torres Novas, bem como Ponte de Lima, Caldas da Rainha, Alter do Chão, Esposende, Viana do Alentejo e Vila Pouca de Aguiar.

O valor da quota anual associativa, a pagar anualmente a partir de 2025, é de 1.500 euros. Bárbara Fernandes, do Chega, questiona a pertinência do gasto considerando que as contas da câmara “são precárias e não há dinheiro para tudo”. Já para o vereador da CDU, José João Oliveira, lembrou que o concelho sempre teve uma forte ligação ao cavalo, não apenas durante as festas do Colete Encarnado como também durante a antiga feira do cavalo, entretanto extinta. David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), defendeu que uma boa forma de promover a cultura equestre do concelho poderia passar por realizar uma feira do cavalo e agregá-la à feira anual das tertúlias, robustecendo esse programa.

“Entendemos que a associação permitirá valorizar o potencial turístico e cultural da arte equestre e a criação do cavalo lusitano. A criação da associação permitirá que se candidate a projectos de financiamento europeu para trabalhar em rede”, explica Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de VFX. O autarca diz que o envolvimento de Vila Franca de Xira na criação desta associação tem sido total. “Estamos a avaliar e a procurar incluir o cavalo no programa do evento Do Campo à Praça. Estamos a caminhar para isso e vamos ver como evolui”, disse.