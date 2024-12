Alenquer e Arruda dos Vinhos com passe a 40 euros em 2025

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) vai lançar o passe M Oeste, que garante a mobilidade gratuita dentro dos seus 12 municípios e uma redução para 40 euros da modalidade inter-regional, equiparando-se ao valor dos títulos colectivos de transporte na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Os passes inter-regionais continuarão gratuitos para os jovens até aos 23 anos e os cidadãos com mais de 65 anos terão um desconto adicional. Estas medidas entram em vigor no dia 1 Janeiro de 2025. Com o novo M Oeste, as viagens em transporte público rodoviário dentro da região deixam de ter encargos para o utilizador e quem quiser deslocar-se para a capital ou para outras regiões limítrofes irá pagar o mesmo valor praticado na AML. Os jovens estudantes não pagam nada. O Oeste é a primeira região no país a implementar a gratuitidade dos transportes no modelo intermunicipal.

Este novo passe abrange os utentes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Alcobaça, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos e Peniche. “Há seis anos, quem quisesse ir e vir todos os dias de transportes para Lisboa pagava 183,15 euros por mês no passe mais caro, mas a partir de 1 de Janeiro vai desembolsar 40 euros, o mesmo que paga quem vai de Cascais ou de Almada para a capital,” sublinhou o secretário executivo da OesteCIM, Paulo Simões.

O investimento é superior a 12 milhões de euros, dos quais 3 milhões são para assegurar a gratuitidade. “É algo que muito nos orgulha, mas é apenas mais um passo no rumo traçado há muito tempo de colocar a sustentabilidade no centro de todas as nossas políticas públicas”, destaca o presidente da OesteCIM e presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado.