Tagusvalley faz 20 anos e prepara-se para acolher a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), anunciou que a instalação definitiva da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA), no Tagusvalley - Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) vai ser decidida em Janeiro. O presidente do município e da direcção do parque confirma a aprovação de financiamento, a rondar os oito milhões de euros, estando o processo em fase final de revisão de projectos, para ser votado na primeira reunião de câmara de Janeiro. “Há 25 anos que se fala disto e hoje já não é dizer para o ar. Temos algo mais concreto e objectivo. Vamos criar condições para aumentar a capacidade de fixar e atrair novos alunos, docentes, investigadores e potenciar a inovação e desenvolvimento tecnológico da região” afirmou o autarca.

O Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) de Abrantes, iniciou no dia 19 de Dezembro a celebração do 20º aniversário com a assinatura do contrato para a expansão do projecto T Code, dedicado à literacia digital, e direccionado para as crianças de 1º ciclo do Médio Tejo. O projecto, que tem promovido competências digitais e criativas nas escolas de Abrantes, é, agora, alargado ao Médio Tejo no âmbito de um concurso público que o Tagusvalley venceu. Ao longo dos próximos três anos vai reforçar a capacitação das crianças, em idade escolar, e a preparação para os desafios futuros.

O protocolo envolve a CIMT, o Tagusvalley, a associação empresarial Nersant, o Politécnico de Tomar e agrupamentos de escolas do Médio Tejo. Cerca de 190 turmas dos concelhos do Médio Tejo vão passar a ter aulas de literacia digital ministradas por uma equipa de 10 monitores e dois técnicos do Parque de Ciência e Tecnologia, auxiliados por professores. O programa conta com um orçamento de 720 mil euros, suportado em 85% por fundos comunitários e 15% pelos municípios, tem o objectivo de promover o desenvolvimento de competências na utilização da tecnologia digital e aprendizagem em ambientes de programação e robótica.

Manuel Valamatos elogiou a capacidade da região, há 20 anos, de pensar um projecto de apoio ao desenvolvimento económico com foco na inovação e tecnologia, garantindo que o objectivo é continuar a dar seguimento ao plano de investimento em estruturas tecnológicas, com alargamento da capacidade de acolhimento a projectos empresariais, alargamento do serviço de incubação e reforço das competências tecnológicas.

O director executivo do Tagusvallley, Pedro Saraiva, realizou um enquadramento histórico e teórico sobre a evolução e funcionamento do parque empresarial. Entre membros da Tagusvalley, representantes da CIMT e outros convidados, foram cerca de 25 pessoas que estiveram presentes na cerimónia de aniversário, que terminou com um lanche de convívio e um brinde.