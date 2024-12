Clínica “Consultórios do Jardim” tem novas e modernas instalações

As novas instalações da clínica médica “Consultórios do Jardim”, na Rua Alexandre Herculano 2B, em Almeirim, (perto dos bombeiros e por cima da farmácia Correia de Oliveira) tem mais salas para consultas, com mais conforto para utentes, médicos e enfermeiros. Tem ainda maior facilidade de estacionamento.

A clínica médica “Consultórios do Jardim” existe desde 2006 e tem, actualmente, as especialidades de Medicina Geral e Familiar, Psiquiatria, Pedopsiquiatria, Cardiologia, Psicologia, Otorrinolaringologia, Fisioterapia RPG, Ginecologia, Obstetrícia, Neurocirurgia, Psicomotricidade, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Acupuntura e Pediatria.

Tem acordos e convenções com várias seguradoras, destacando-se as consultas de psiquiatria, que têm acordos com a RNA, Medicare, Agilcare e EDP. José Correia de Oliveira e Jaime Correia de Oliveira, responsáveis pela clínica, fazem um balanço positivo da actividade da mesma, referindo que essa situação resulta da confiança que os utentes têm na equipa médica.

A clínica está aberta de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 19h. A clínica médica “Consultórios do Jardim”, integra o “Grupo Barreto do Carmo”, que tem outros estabelecimentos nos concelhos de Santarém, Almeirim e Chamusca. Em Santarém a Farmácia Santarém. Em Almeirim a Farmácia Correia de Oliveira, a Farmácia Barreto do Carmo e a Ortopedia Barreto do Carmo. Nas Fazendas de Almeirim, a Farmácia das Fazendas. E no concelho da Chamusca, a Farmácia Bonfim em Ulme a Farmácia São José no Chouto.