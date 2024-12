Mas que grande música em Alpiarça

Mas que grande música tocou a presidente da câmara, Sónia Sanfona, na Assembleia Municipal de Alpiarça. Se todos os presidentes tivessem a mesma pauta, não havia abusos de alguns desalinhados com a batuta. Acredito que nem o irritante Costa, não admita, na cave clandestina do Largo do Rato, que só deve ter acesso a apoio, quem tenha respeito pelo bem comum, que é como quem diz, quem mereça e demonstre ser necessitado. É claro que quem recebe o rendimento mínimo pode tomar o pequeno almoço na pastelaria do bairro e esgotar as raspadinhas no escaparate. É lógico, responsável e politicamente exigível que o Estado penalize estes comportamentos. E isso nada fere a história, a essência e matriz dos partidos, sejam eles do centro do Campo Grande, sejam da S. José à Lapa, ou pelo menos não deviam. Seria lógico em Alpiarça como deveria ter sido lógico em Loures, em Freixo de Espada à Cinta ou na pequena aldeia da Picha, se não houvesse tantos murchos de ideias e tantos incontinentes mentais que continuam a exercer a política para ficarem bem na fotografia. A música da presidente de Alpiarça devia ser o hino desta época e da caixa de mensagens dos telefones do Rato e da Lapa, podia ser que mais autarcas socialistas e social-democratas se dispusessem a defender a moralidade ao invés do politicamente correto.

João Trindade