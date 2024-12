Município de Alpiarça irá também investir na melhoria das condições para as empresas

Novos investimentos no Parque Industrial de Alpiarça

O Parque Industrial de Alpiarça tem dois investimentos em curso, uma nova adega da Quinta da Lagoalva e uma nova fábrica da Soprema, no terreno que adquiriu ao município. A implantação desta unidade industrial, num investimento de cerca de 40 milhões de euros, vai permitir a criação de 60 postos de trabalho.

A presidente da câmara, Sónia Sanfona, revelou que está em curso um processo de negociação de um investimento na casa dos 100 milhões de euros que, a ser concretizado, criará 100 postos de trabalho directos e um conjunto de postos de trabalho indirectos. A autarca não revelou na assembleia municipal qual a empresa que pretende investir no concelho, mas disse esperar que a negociação esteja concluída até final de Dezembro.

Para atrair investimento e conferir melhorias às empresas existentes, a câmara irá reforçar algumas condutas, colocar mais fibra óptica e a subestação eléctrica, com o objectivo de resolver problemas antigos de quebras de energia, estará pronta a entrar em funcionamento até Fevereiro de 2025.