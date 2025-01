Fundação americana apoia projecto inovador de reflorestação na Serra de Aire

A Fundação Almeida Carreira, sediada nos Estados Unidos da América (EUA) e que tem entre os seus fundadores um natural de Torres Novas, vai doar 12 mil dólares (11.524 euros) à Câmara de Torres Novas para que esta dê início a um projecto de reflorestação da Serra de Aire com vegetação autóctone. A proposta de doação foi apreciada e aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 18 de Dezembro.

De acordo com o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), a fundação vai apoiar o projecto na sua totalidade fazendo, à medida que o mesmo avança, transferências de verbas. “É o enriquecer a nossa já rica Serra de Aire com mais arborização autóctone. É um projecto inovador muito interessante”, afirmou o autarca.

O vereador do Ambiente, João Trindade, explicou que este “projecto inovador” é desenvolvido pela própria fundação, que já o testou nos EUA, e envolve o recurso a drones para espalhar as sementes envolvidas numa substância. “Será sempre uma mais-valia para a Serra de Aire”, sublinhou.