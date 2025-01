Três projectos residenciais para idosos vão avançar no concelho de Abrantes

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou, por unanimidade, um apoio de 190 mil euros, para comparticipar as despesas de construção dos projectos residenciais para pessoas idosas no Souto, Vale das Mós e Tramagal. As três instituições apoiadas são o Centro de Solidariedade Social da Freguesia do Souto, que recebe 50 mil euros; a Associação Social “A Mó e a Água”, em Vale das Mós, com um apoio de 40 mil euros; e o Centro Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira, no Tramagal, que leva o apoio mais avultado, no montante de 100 mil euros.

O Centro de Solidariedade Social da Freguesia do Souto, está a efectuar a ampliação das instalações da estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) com capacidade para 15 novos lugares. A Associação Social “A Mó e a Água” candidatou-se com um projecto de construção de um lar na localidade de Vale das Mós, com capacidade de resposta na ordem dos 56 lugares. Por sua vez, o Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira, no Tramagal, está em fase de construção de um lar, que irá colocar ao dispor da comunidade 39 camas para pessoas idosas e criar 11 postos de trabalho.

O município de Abrantes já tinha assinado protocolos com as instituições, no âmbito de apoio a projectos de requalificação ou construção de raiz, de equipamentos de resposta social, promovidos por instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e com candidaturas aprovadas no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) ou do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No entanto, os preços dos materiais de construção, desde a data das candidaturas, foram actualizados, não havendo a respectiva actualização do financiamento. “Estes apoios às instituições, revelam-se de grande importância para que possam dar respostas aos compromissos assumidos e para que as obras não parem, uma vez que estão em causa vários lugares para idosos e também a criação de vários postos de trabalho”, afirmou o presidente do município, Manuel Valamatos.