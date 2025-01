Mercadona sobe salários de toda a equipa em 8,5%

A Mercadona anunciou que decidiu aumentar os salários de toda a sua equipa em 8,5%, com o objectivo de contribuir para o aumento do seu poder de compra. O aumento salarial, que entrará em vigor a partir do vencimento de Janeiro de 2025, inclusive, abrange os mais de 100.000 colaboradores que a empresa tem em Portugal e Espanha.

A empresa refere que tem vindo a aumentar os salários todos os anos de acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) e que, sobre esse valor, aplicará um extra adicional, elevando assim o aumento a 8,5%.

Refere também que o pessoal base da empresa passará a receber 1.247 euros brutos/mês no primeiro ano (com duodécimos incluídos), ou seja, 23% mais do que o Salário Mínimo Nacional (SMN), e 1.705 euros brutos/mês após ultrapassados os quatro anos de actividade na empresa, ou seja, mais 68% mais do que o SMN.

A Mercadona decidiu igualmente, distribuir um prémio adicional além do tradicional prémio de desempenho.

“Os colaboradores que tenham completado pelo menos um ano de antiguidade na empresa, e caso sejam atingidos os objectivos e metas acordados no início do ano, receberão o equivalente a um salário extra, valor que ascende a dois salários depois de alcançados quatro anos de antiguidade. Este ano, os colaboradores receberão adicionalmente um prémio extra correspondente a um salário mensal. Estes valores adicionais serão pagos em Março.”, pode ler-se no comunicado enviado à imprensa.