O consumo de cimento em Portugal aumentou 3,2% em Outubro para 3.397 milhares de toneladas comparativamente ao mês anterior, avançou a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN). O número de licenciamento de fogos em construções novas, registou uma variação positiva de 0,7% em termos homólogos acumulados, para um total de 28.004 habitações, invertendo a tendência registada nos últimos meses.

Segundo a AICCOPN, relativamente ao crédito à habitação, observou-se um aumento de 35,8%, totalizando 14.002 milhões de euros até final de Outubro, já no que diz respeito à taxa de juro, esta fixou-se nos 4,28%, o que corresponde a uma redução de 16 pontos base, face a Outubro de 2023.

De acordo com a associação, em Outubro de 2024, o valor mediano da habitação, apurado para efeitos de avaliação bancária, registou uma valorização de 12% em termos homólogos. Na região da Grande Lisboa, o número de fogos licenciados em construções novas, nos doze meses terminados em Outubro de 2024, foi de 4.091, o que traduz uma redução de 15,5%, face aos 4.843 alojamentos licenciados no mesmo período do ano anterior.