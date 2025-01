Vape Station celebra sete anos de actividade no sector dos cigarros electrónicos

“A Vape Station” celebra sete anos de existência, destacando-se como ponto de referência para os consumidores de vaporizadores pessoais (vulgo cigarro electrónico) no distrito de Santarém.

Comercializa uma ampla variedade de dispositivos, líquidos e acessórios, suprindo as necessidades dum público crescente que busca alternativas ao tabaco convencional, desde os dispositivos mais simples, ideais para iniciantes, até opções avançadas para utilizadores experientes.

Presente na cidade do Entroncamento desde Janeiro de 2018, expandiu-se para a cidade de Tomar em Setembro de 2021 e, há pouco mais de um ano, a loja do Entroncamento mudou-se para um espaço maior, no nº 17 da Rua Junta de Freguesia, permitindo melhores e mais confortáveis condições e uma maior variedade de produtos.

Como muitas empresas do sector, a Vape Station enfrentou desafios, especialmente em relação à regulamentação, tributação considerada excessiva e mudanças nas percepções públicas. No entanto, com uma base de clientes leais e uma abordagem pro-activa, centrada em informar sobre o uso seguro e responsável dos produtos, diz-se bem posicionada para continuar a crescer e adaptar-se às necessidades do mercado.

Assumindo como missão promover um estilo de vida com menor risco para os fumadores, a Vape Station procura passar aos seus clientes informação sobre as melhores opções disponíveis no mercado e as vantagens de escolher os vaporizadores pessoais em vez do fumo tradicional, investindo em manter-se actualizada, seja sobre novos dispositivos, seja de conhecimento científico e legal.