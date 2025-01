Agrupamento de Escolas Templários recebe reconhecimento nacional

O Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, foi distinguido pela Direcção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) com o selo "Effective CAF User". A distinção destaca o agrupamento como um exemplo de boas práticas na gestão e no desenvolvimento educacional. O reconhecimento é o resultado de um processo de avaliação rigoroso iniciado em 2022.

A cerimónia formal de atribuição da distinção “Effective CAF User” ao Agrupamento de Escolas Templários pela DGAEP vai ter lugar no dia 22 de Janeiro, às 18h00, no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton. O evento vai contar com a presença de Bruno Miguel Santos, subdirector-geral da DGAEP, Paulo Macedo, director do Agrupamento de Escolas Templários, e Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar.