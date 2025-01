Entrega de distintivos na Escola de Hotelaria de Fátima

A cerimónia de entrega de distintivos aos alunos da Escola de Hotelaria de Fátima decorreu no dia 7 de Janeiro. O evento simboliza a passagem de testemunho entre os alunos finalistas e os mais novos. Durante a sessão foram entregues os distintivos que fazem parte das fardas dos cursos de Cozinha/Pastelaria, Restaurante-Bar e Turismo. Os elementos – como lenços, barretes e pins – têm um significado especial: distinguem o ano de escolaridade e o grau académico dos alunos, ao mesmo tempo que representam valorização pessoal e profissional, tanto no contexto escolar como no meio empresarial.

O evento contou com a presença e intervenção do sargento Fernandes, comandante do Posto Territorial da GNR de Ourém, que abordou o tema da hierarquia, identificando a importância que a mesma assume em todo o nosso percurso de vida, profissional, social e pessoal. A cerimónia foi inteiramente organizada pelos alunos do 3.º ano do Curso Técnico de Turismo, que assumiram a responsabilidade de planear e orientar a cerimónia. O momento contou ainda com apresentações de dança, poesia e música, demonstrando o talento e a criatividade dos alunos.