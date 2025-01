Já há terreno para nova escola secundária em Samora Correia

A Câmara Municipal de Benavente já adquiriu o terreno destinado à construção da futura Escola Secundária de Samora Correia, um investimento avaliado em 1,8 milhões de euros, visando responder à crescente necessidade de infraestruturas escolares. O presidente da câmara, Carlos Coutinho, acompanhado pelos vereadores Catarina Vale e Hélio Justino, visitaram o terreno com 31.600 metros quadrados recentemente adquirido. Esta iniciativa surge no âmbito do processo de descentralização de competências na área da educação, concretizado em Abril de 2022 e negociado com o Governo.

A aquisição do terreno era uma das condições fundamentais para obter o Ministério financiar a construção da nova escola. A solução para os constrangimentos existentes na Escola Básica 2/3 João Fernandes Pratas, que conta com cerca de uma dezena de turmas do ensino secundário, passa pela construção de um novo equipamento escolar, conforme acordado com o Ministério da Educação. A nova escola secundária está prevista na Carta Educativa do Município, aprovada pelos órgãos autárquicos e pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).