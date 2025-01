Agrupamento de Escolas Templários recebe reconhecimento nacional

A cerimónia formal de atribuição da distinção “Effective CAF User” ao Agrupamento de Escolas Templários, de Tomar, pela DGAEP, terá lugar no dia 22 de Janeiro, às 18h00, no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton.

O evento contará com a presença de Bruno Miguel Santos, Subdiretor-Geral da DGAEP, Paulo Macedo, Diretor do Agrupamento de Escolas Templárias e Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara Municipal de Tomar.

O Agrupamento de Escolas Templários foi distinguido pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) com o selo “Effective CAF User”, que tem por objectivo avaliar o processo de autoavaliação da Estrutura Comum de Avaliação (CAF - Common Assessment Framework), a implementação de melhorias e o nível de maturidade relativamente a oito Princípios de Excelência.

O reconhecimento, obtido em Agosto de 2024, resultou de um processo de avaliação rigoroso iniciado em 2022, que evidenciou o compromisso do Agrupamento com a qualidade e melhoria contínua.

Este selo é fruto da aplicação do referencial CAF Educação, que destaca o agrupamento como um exemplo de boas práticas na gestão e no desenvolvimento educacional. A visita do Agente de Feedback Externo foi determinante para validar esta conquista.

A distinção será comunicada pela DGAEP ao Centro de Recursos CAF do European Institute of Public Administration (EIPA), para referenciação como “Effective CAF User” e inscrição em base de dados.