Área de Acolhimento Empresarial de Ourém vai ser ampliada

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou a abertura de um concurso para elaboração de um projecto de requalificação, ampliação e modernização da Área de Acolhimento Empresarial de Ourém. O concurso público determina um prazo de execução de 150 dias, com um preço base total de 74.900€, mais IVA. A denominada Zona Industrial de Ourém/Casal dos Frades tem recebido vários melhoramentos nos últimos anos, mas com este projecto o município pretende reforçar a preponderância desta infraestrutura, afirmando a sua competitividade no contexto económico regional.

O projecto deverá contemplar soluções próprias de áreas de acolhimento de nova geração, com a instalação de soluções de autoprodução de energia renovável, ilhas de qualidade energética, estruturas de carregamento de viaturas eléctricas e abastecimento a hidrogénio, um reforço da cobertura de Internet de banda larga rápida e a implementação de medidas de prevenção e protecção contra incêndios.

A intervenção vai também incidir na reabilitação da antiga quinta existente no local, para construção da nova sede da Área de Acolhimento Empresarial. Neste âmbito, deverá ser mantida a traça do edifício existente e constituídas salas de reuniões, gabinetes de administração e secretariado, bastidores informáticos, instalações sanitárias, arquivos e arrecadações, além da construção de um novo edifício comunicante com o existente onde serão instaladas salas para incubação de empresas e coworking. Por fim, o projecto deverá prever a ampliação do parque empresarial para poente para disponibilização de novos lotes.