FICOR regressa a Coruche em Maio e expositores terão encargos reduzidos

A FICOR - Feira Internacional da Cortiça vai realizar-se de 29 de Maio a 1 de Junho de 2025, em Coruche, concelho que reivindica o título de maior produtor mundial de cortiça. Na 16.ª edição, o certame vai continuar a dar destaque a esta área muito específica tendo como pretensão atrair a Coruche público nacional e estrangeiro, assim como especialistas mundiais.

A Feira Internacional da Cortiça, que passa a ter uma periodicidade bienal, realiza-se em dois espaços distintos: Parque do Sorraia e Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Além dos espaços dedicados à fileira da cortiça, a FICOR oferece outros motivos para uma visita, como as provas de vinho no espaço Wine & Cork, que vai na sua sexta edição.

As normas de participação e inscrição dos expositores foram aprovadas na reunião de câmara de 3 de Janeiro. Os encargos para os expositores no âmbito da participação no evento, segundo a câmara, serão reduzidos em 50%, justificando a decisão com a conjuntura económica e para criar um princípio de atractividade na feira.

O vereador Valter Jerónimo (CDU) vincou a necessidade de uma feira um pouco diferente e que tivesse outra dinâmica de modo a atrair mais público. O eleito frisou a importância de apresentar inovação para propiciar sinergias que potenciem a criação de negócios e empresas no concelho.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), realçou que a FICOR se dedica a um tema muito específico, que tem a ver com os montados de sogro e com a cortiça, pelo que não faria sentido transformar uma feira dedicada a um determinado sector num evento transversal a todas as actividades económicas do concelho.