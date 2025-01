ISLA Santarém - Instituto Politécnico com nova imagem institucional

A nova identidade visual do ISLA Santarém, agora Instituto Politécnico já foi integrada nos canais oficiais e materiais de comunicação interna e externa da instituição e, segundo os seus responsáveis, marca uma nova fase de crescimento e inovação.

“Reforça a nossa posição de referência no ensino superior e reflecte o nosso compromisso em oferecer formação de excelência, alinhada às necessidades do mundo de trabalho”, destaca Filipa Martinho, delegada do administrador.

“O objectivo é reforçar os valores de proximidade, inovação e qualidade que sempre caracterizaram a instituição. Uma nova identidade com os mesmos valores de sempre, compromisso e excelência do nosso ensino superior”, acrescenta.

O design renovado surge numa altura em que já estão a ser criadas duas novas escolas do ISLA Santarém - Instituto Politécnico, nomeadamente a Escola Superior de Gestão e a Escola Superior de Engenharia e Tecnologia.

“A nova designação como Instituto Politécnico é um marco que reflecte o nosso crescimento e a consolidação da nossa relevância no panorama educacional. (...) Vamos ter novos cursos nas áreas da Engenharia Informática, Inteligência Artificial e Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde, ao mesmo tempo que continuamos a construir a nossa Residência de Estudantes no centro histórico da cidade, refere o Presidente do ISLA, Domingos Martinho.

O ISLA conta actualmente com mais de 1500 alunos, dos quais 320 são estrangeiros provenientes de países lusófonos e de países europeus, e tem registado um crescimento assinalável na última década, na qual mais do que quintuplicou o número de alunos.