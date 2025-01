União de Freguesias de Parreira e Chouto entregou vinte e duas bolsas a estudantes do ensino superior

A União de Freguesias de Parreira e Chouto, no concelho da Chamusca, entregou bolsas de estudo a vinte e dois estudantes do ensino superior, relativas ao ano lectivo de 2024/2025. Segundo os autarcas, o atribuição das bolsas “simboliza o compromisso contínuo da junta de freguesia em investir na educação e no futuro dos seus jovens”. A cerimónia de entrega decorreu a 27 de Dezembro.

Desde a criação daquele apoio, a União de Freguesias já atribuiu 136 bolsas e está a equacionar a alteração do regulamento para proceder à actualização dos valores das mesmas. “Esta ajuda assume um papel fundamental quer para as famílias quer para os jovens, aliviando encargos financeiros e incentivando o acesso ao ensino superior. A educação é o pilar de qualquer sociedade, e acções como esta demonstram que o investimento nos jovens é, acima de tudo, um investimento no futuro de todos”, refere o presidente da autarquia, Bruno Oliveira.