Seminário sobre Turismo amanhã à tarde em Torres Novas

Decorre amanhã, 15 de Janeiro, em Torres Novas, na biblioteca Gustavo Pinto Lopes, a partir das 14h30, um seminário sobre "O Papel da Formação Profissional no Desenvolvimento dos Territórios e Turismo", com a participação da vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas.

A iniciativa é da Escola Profissional de Torres Novas e tem como objectivos reforçar a importância do turismo para o desenvolvimento económico da região; promover a atractividade profissional para o Turismo; reforçar as competências técnicas dos alunos e aproximar a Escola da comunidade.