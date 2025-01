Vila Franca de Xira promove workshops para dinamização do comércio local

Até Setembro os empresários e comerciantes de Vila Franca de Xira poderão participar num conjunto de workshops destinados a dinamizar o comércio local, com temáticas alusivas à captação de clientes. A iniciativa, anunciada pelo município, está inserida no projecto “Bairro Comercial Digital” e as sessões acontecem entre as 14h00 e as 19h00, com inscrição gratuita.

A primeira sessão acontece entre 18 de Janeiro e 8 de Fevereiro, dedicado ao tema das técnicas de execução de montras, na Fábrica das Palavras.

De 15 a 22 de Fevereiro e de 8 a 15 de Março terá lugar no Ateneu Artístico Vilafranquense um workshop sobre tecnologia dos materiais. Segue-se depois, nos dias 22 e 29 de Março, 5 e 12 de Abril e 3 Maio um segundo nível de técnicas de execução de montras, na Fábrica das Palavras. Segundo o município estão também agendadas outras sessões: uma dedicada à criação de conteúdos para as redes sociais (Fábrica das Palavras a dia 10, 17, 24 e 31 de Maio e 7 de Junho); Importância da linguagem paralinguística (Fábrica das Palavras, dias 12, 19 e 26 de Julho) e Técnicas de Atendimento Presencial, também na Fábrica das Palavras, nos dias 6, 13 e 20 de Setembro.

O projecto “Bairro Comercial Digital de Vila Franca de Xira”, explica o município, visa a dinamização e capacitação do comércio, promovendo a sua adaptação às novas tecnologias e oferta de melhores serviços aos consumidores, impulsionando a economia local e fortalecendo o relacionamento entre comerciantes, residentes e visitantes. É um programa apoiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência, com um financiamento total de 1.112.250.00€ e vai decorrer até setembro de 2025.