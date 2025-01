Câmara de Coruche assegura compromisso do Governo para intervenções no Sorraia

A Câmara de Coruche anunciou que garantiu o compromisso do Ministério do Ambiente para intervenções no Rio Sorraia, incluindo a requalificação da Ponte do Rebolo, a construção de uma nova ponte e um plano de limpeza do rio. “Esta reunião que decorreu no Ministério do Ambiente, veio de certa forma comprometer o Governo e comprometer a APA [Agência Portuguesa do Ambiente] para, no que diz respeito ao Rio Sorraia, desencadearem um conjunto de acções que visem, por um lado, a reabilitação de infraestruturas que sofreram danos com as cheias de 2022, e a limpeza” do rio, explicou o presidente da autarquia, Francisco Oliveira.

Segundo o autarca, a câmara conseguiu garantir o financiamento necessário para requalificação da Ponte do Rebolo, que liga as freguesias de Fajarda e Biscainho, e a construção de uma nova ponte na localidade de Escusa. O projecto da construção da nova ponte está a ser elaborado pela câmara e será posteriormente apresentado ao Ministério do Ambiente. A construção desta ponte, que segundo o autarca poderá custar 1,5 milhões de euros, é necessária, uma vez que actual infraestrutura foi danificada pelas cheias ocorridas em 2022 e não tem condições para ser reabilitada ou recuperada.

“Contratámos um projectista, estamos a elaborar o projecto de execução para depois ir novamente ao Ministério do Ambiente e encontrarem financiamento para que a câmara municipal possa executar” a infraestrutura, disse o presidente da autarquia. No mesmo sentido, o ministério já transferiu a verba necessária para a requalificação da Ponte do Rebolo, que também foi danificada pelas cheias de 2022. Esta travessia, actualmente fechada ao trânsito, tem várias anomalias no tabuleiro e na estrutura, com a sua requalificação a poder custar 65 mil euros. “Não sei se este montante vai ser suficiente, se não for suficiente, cá estaremos para a nossa comparticipação. O importante é que ela, o quanto antes, seja reabilitada e seja disponibilizada para as nossas populações poderem utilizar”, explicou Francisco Oliveira.

Embora esta intervenção seja financiada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) através do Fundo Ambiental, a elaboração do projecto, o lançamento da empreitada e a execução dos trabalhos ficarão a cargo do município. Estas duas intervenções são, de acordo com o autarca, “muito importantes” para as acessibilidades do concelho, uma vez que estas duas travessias estão actualmente inoperacionais.

Quanto à conservação do Rio Sorraia, o Ministério do Ambiente, numa reunião realizada com os municípios de Coruche e Benavente, ter-se-á comprometido também a desenvolver um plano de acção para a erradicação de espécies invasoras, como o jacinto de água, bem como a limpeza e a conservação do rio, adiantou o autarca. De acordo com Francisco Oliveira, este plano de acção que visa a limpeza e a conservação do Rio Sorraia está a ser elaborado e irá ser implementado pela APA.

“Contamos que o Ministério do Ambiente e a APA assumam esses compromissos durante o ano 2025, porque o Rio Sorraia é uma identidade que contribui para aquilo que são as acções económicas, sociais e ambientais da nossa região. Temos de reabilitar os nossos rios e as infraestruturas rodoviárias que estabelecem a ligação entre várias povoações”, concluiu.