Nova escola em Alenquer aguarda decisão da DGEstE

A Câmara de Alenquer identificou terrenos para a construção de nova escola e aguarda decisão da Direcção--Geral dos Estabelecimentos Escolares para avançar com os projectos. O presidente Pedro Folgado sublinha a urgência de responder ao aumento populacional no concelho.

A Câmara Municipal de Alenquer já identificou terrenos para a construção de uma nova escola e aguarda a decisão da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) para avançar para a fase de projecto. Em declarações a O MIRANTE, o presidente do município, Pedro Folgado (PS), explicou que está em análise a possibilidade de construir uma escola secundária no Carregado e de requalificar a escola básica de Alenquer. Outra opção apresentada é a construção de um ou dois edifícios adicionais em cada escola, como solução temporária para responder mais rapidamente às necessidades.

As propostas foram apresentadas formalmente à DGEstE e o autarca aguarda resposta para poder candidatar-se a fundos comunitários. “Estou à espera que nos digam algo para podermos avançar com os projectos. Precisamos de uma resposta atempada. Efectivamente, em termos de equipamentos sociais onde estamos mais fracos é na educação”, reconheceu Pedro Folgado. No próximo ano lectivo, prevê-se um aumento na capacidade de resposta na valência de creche, graças a um projecto da responsabilidade da Misericórdia de Alenquer.

Pedro Folgado admitiu que o município não conseguiu acompanhar a velocidade das novas necessidades criadas pelo aumento populacional. “Com a pandemia, muitas pessoas mudaram-se de Lisboa para Alenquer e os loteamentos que estavam desertos estão agora a ser construídos. Esta procura está a crescer mais rápido do que a nossa capacidade de construir”, concluiu.