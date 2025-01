Politécnico de Tomar lança curso online de Desenvolvimento Sustentável em Turismo

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai lançar um novo curso online de Desenvolvimento Sustentável em Turismo. O curso, que vai ser oferecido em formato MOOC (Massive Open Online Course – Cursos Abertos Massivos Online), é uma iniciativa do Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação à Distância (LIED) do IPT. Vai estar disponível a partir de 28 de Janeiro na plataforma NAU, um serviço digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, desenvolvida pela FCCN, actualmente cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. As inscrições já estão abertas.

Com duração total de 25 horas, o curso vai estar disponível até dia 31 de Julho de 2025, com actividades totalmente assíncronas, divididas por módulos, permitindo aos participantes aceder aos conteúdos a qualquer momento e progredir ao seu próprio ritmo. A flexibilidade torna o curso acessível a estudantes e profissionais em actividade.

João Simões, promotor do curso, destaca que se pretende explorar a relação entre turismo, sustentabilidade e preservação do património, com ênfase no aspecto ambiental. Destaca ainda que essa abordagem reflecte a crescente importância do turismo sustentável no cenário global actual. Para além disso, o curso tem como objectivo analisar estudos de casos para recolha de boas práticas e identificar tendências e desafios futuros do turismo sustentável, preparando os participantes para responder de forma inovadora às necessidades do sector.

O lançamento do novo MOOC segue o sucesso de iniciativas anteriores do IPT no campo do ensino à distância, nomeadamente na área do turismo. Em 2021, a instituição lançou o MOOC de Turismo Sustentável na plataforma NAU, atraindo 1.340 participantes. Segundo Célio Marques, pró-presidente para a Internacionalização e Inovação Pedagógica e director do LIED, este novo curso constitui mais um avanço na consolidação da presença do IPT na educação à distância.