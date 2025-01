Farmácia Tejo em Castanheira do Ribatejo com novas instalações

A Farmácia Tejo, em Castanheira do Ribatejo, está a funcionar em novas instalações, nos nºs 5, 6 e 7 do Largo Dona Júlia Palha. A farmácia, criada em 1 de Janeiro de 2014, integra o grupo Varela constituído por oito farmácias, seis das quais no concelho de Alenquer e duas no concelho de Vila Franca de Xira. O grupo Varela foi fundado por José Caeiro Varela e tem como actual administrador, João José da Silva Rebotim Varela. A directora técnica da Farmácia Tejo é Carmen Escapa.

A equipa da Farmácia Tejo é multidisciplinar, sendo composta por profissionais de várias gerações, que trabalham de forma dinâmica e com sentido de entreajuda para o bem-estar dos clientes. O seu desempenho assenta em valores de ética e deontologia; competência e rigor; cooperação e colaboração; dedicação e empenho; inovação e criatividade.

Para além da venda de medicamentos e de produtos para a saúde, higiene e bem--estar, a Farmácia Tejo tem serviços de Electrocardiograma, Cuidados do pé, Cuidados sobre nutrição e Serviço de Avaliação e acompanhamento dermo-farmacêutico.

Para os responsáveis do Grupo Varela, as novas instalações permitem uma melhor qualidade no atendimento, maior diversidade de oferta quer de medicamentos quer de produtos relacionados com o bem-estar, localização mais adequada e atractiva e melhores condições de acesso rodoviário e pedonal, bem como maior facilidade de estacionamento. Para este ano, o grupo tem previstos investimentos na renovação e ampliação da Farmácia Matos Coelho em Alenquer, e a abertura de uma Farmácia no espaço Campera, na zona do Carregado, de forma a ir de encontro às necessidades que irão surgir com a abertura do Hospital Lusíadas naquele local.