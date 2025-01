Campanha “No Natal, Comércio Local” atribuiu 55 prémios em Coruche

O Posto de Turismo de Coruche acolheu, dia 10 de Janeiro, o sorteio da campanha “No Natal, Comércio Local”, que atribuiu 7500 euros em prémios distribuídos por 55 vencedores, incluindo um prémio principal de mil euros. O sorteio premiou clientes que efectuaram compras no comércio local, contemplando vencedores de diversas localidades do concelho, como Coruche, Couço, Fajarda e Santana do Mato.

Os prémios, apresentados sob a forma de vouchers (cheques-prenda), podem ser utilizados em qualquer estabelecimento aderente do comércio local, incentivando o consumo nos negócios do concelho. A campanha, que decorreu entre 15 de Novembro e 6 de Janeiro, teve como objectivo dinamizar a economia local durante o período natalício.