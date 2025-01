Mercadona perto de se tornar uma das 10 maiores cadeias de distribuição da Europa

Após crescer 15% no último exercício de 2024, a Mercadona encontra-se mais perto do que nunca de entrar no top 10 dos principais distribuidores europeus. A empresa presidida por Juan Roig, que tem loja nas cidades de Santarém e Alverca do Ribatejo, obteve 34.124 milhões de euros com a sua actividade em Espanha e outros 1.403 milhões em Portugal. Apenas cinco mil milhões a menos do que o décimo classificado, a britânica Sainsbury’s.

Além disso, a empresa ultrapassa, pela primeira vez, a Auchan Retail, que facturou 32,3 mil milhões de euros no mesmo exercício e já se afasta da disputa pelo top 10. No final do ano, a Mercadona contava com um total de 1.681 estabelecimentos. Para além do crescimento na facturação, a retalhista também conseguiu ultrapassar os 1.000 milhões de euros em lucro, tendo obtido um lucro líquido total de 1.009 milhões de euros em 2023, um aumento de mais de 40%.

Segundo um ranking elaborado pela FRS Food Retail, a partir dos resultados das principais empresas europeias durante o último exercício, destacam-se as cadeias alemãs. O gigante Schwarz Group, proprietário das marcas Lidl e Kaufland, continua a ser o maior grupo de supermercados da Europa, com um volume de negócios de mais de 167,2 mil milhões de euros em 2023. Partilha o pódio com a alemã Aldi, com um volume de negócios superior a 112 mil milhões de euros, e a alemã Rewe, que registou uma facturação de 92,3 mil milhões de euros em 2023. O quarto representante alemão, a Edeka, ocupa a sexta posição com uma faturação de 70,7 mil milhões de euros.

França conta com três representantes (Carrefour, E. Leclerc e Les Mousquetaires) e o Reino Unido com dois (Tesco e Sainsbury’s), enquanto os Países Baixos conseguem posicionar o seu principal retalhista, Ahold Delhaize (proprietário da Albert Heijn), na quarta posição.