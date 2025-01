Concessão do parque de campismo de Alpiarça sem interessados

O parque de campismo de Alpiarça, encerrado desde Julho de 2023 depois da concessionária ter solicitado a antecipação do termo do contrato, vai continuar encerrado. Embora tenha havido quatro ou cinco manifestações de interesse, como revelou a presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS), na última reunião de câmara, não foram apresentadas propostas para concessão do espaço. A autarca explicou que a razão é a necessidade de um “grande investimento” e já foi aberto novo concurso com alargamento do prazo de concessão.

A autarca socialista realçou a necessidade “imperativa” de o espaço ser dotado de condições para alojamento de pessoas, como forma de ser um complemento ao conjunto de infraestruturas turísticas e desportivas existentes no concelho. Conforme O MIRANTE noticiou, o objectivo é encontrar um investidor para criar naquele local um género de resort. “Toda aquela área é de excelência. Queremos que no local do parque de campismo se construam casas sustentáveis, que serão feitas de materiais naturais e terá um conjunto de serviços que vão permitir albergar pessoas durante o fim-de-semana. Vamos apostar no ecoturismo e no enoturismo”, tinha já referido Sónia Sanfona, acrescentando que a proposta tem exigências de eficiência energética, construção amiga do ambiente, fontes de energia renováveis, gestão técnica centralizada e aproveitamento de água da chuva.

Recorde-se que o parque de campismo esteve encerrado de 2002 a 2009, voltou a abrir após um investimento de mais de 95 mil euros e em 2016 tornou a encerrar. Entretanto reabriu novamente como equipamento turístico e retomou como parque de campismo, até novo encerramento. “Antes da pandemia a situação era difícil e depois da pandemia ainda foi mais difícil retomar os clientes habituais, que deixaram de aparecer. A senhora solicitou-nos a antecipação do termo do contrato e chegámos a entendimento sobre o pagamento das rendas”, explicou na altura Sónia Sanfona.

A presidente da Câmara de Alpiarça também disse que o município não estava a contar ter o parque de campismo a funcionar em 2024 por “não haver pessoal para garantir o funcionamento nem condições para recuperar infraestruturas que não estão funcionais”. “O parque não tem condições para ter lá pessoas”, declarava.