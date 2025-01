E-Redes está a enterrar linhas de alta tensão na Póvoa de Santa Iria

A empreitada da E-Redes que está a decorrer na primeira fase da Quinta da Piedade, com deposição de terras junto ao Bairro Azul, na Póvoa de Santa Iria, vai durar pelo menos até 22 de Junho. Os moradores queixam-se da acrescida falta de lugares de estacionamento em ruas e pracetas já de si saturadas ao longo do ano, mas a Câmara de Vila Franca de Xira diz que as obras não estão a obstruir lugares de estacionamento.

“As terras estão a ser depositadas a título provisório, num local que será alvo de uma segunda intervenção, também já autorizada pela câmara, que irá envolver o enterramento de linhas de alta tensão a 60 kV (LN60 6038 01 Póvoa), do troço compreendido entre o apoio nº8 e a subestação da Póvoa de Santa Iria. Assim, considera-se que o local seleccionado para o depósito de terras implica menor impacto para a população”, esclarece o município de Vila Franca de Xira.

A câmara explica a O MIRANTE que os trabalhos da E-Redes foram todos devidamente autorizados e que as obras que estão em curso servem para enterrar as linhas aéreas de alta tensão a 60 kV (LN60 6121/2 Fanhões-Póvoa), que se encontram actualmente a atravessar parte da cidade, do troço compreendido entre os apoios 31 e 35 e a subestação da Póvoa de Santa Iria, numa extensão de cerca de 922 metros. “Estes trabalhos, que não têm qualquer custo para o município, foram autorizados por representarem uma enorme mais-valia em termos de segurança para a população da Póvoa de Santa Iria, dando assim resposta a várias solicitações que nos têm sido remetidas ao longo dos últimos anos”, sublinha a autarquia.