José Eduardo Marçal quer Ordem dos Engenheiros mais próxima

O engenheiro de Abrantes candidato à Região Sul da Ordem dos Engenheiros, José Eduardo Marçal, contou com o apoio de meia centena de engenheiros do distrito de Santarém, de várias áreas, num jantar que decorreu em Almeirim. Na iniciativa onde se apresentaram as ideias da candidatura, o candidato alertou para a gestão da actual direcção nacional que tem vindo a aumentar o valor das quotas, de 120 para 150 euros para fazer face a gastos que considera desnecessários. José Eduardo Marçal criticou também a falta de equidade nas contribuições das regiões para o órgão nacional e destacou a necessidade de se fazer formação de interesse para os engenheiros.

Realçando que esta equipa que se candidata tem engenheiros que nunca estiveram em funções de dirigentes e que, se forem eleitos, vão todos trabalhar sem receber contrapartidas financeiras, o candidato sublinhou que a lista está a ter uma adesão que é um sinal de as pessoas querem uma mudança. E uma das ideias chaves de José Eduardo Marçal é a formação profissional e técnica que a ordem não disponibiliza. A sua ideia é fazer formação nas zonas onde estão os engenheiros sem os obrigar a deslocarem-se para Lisboa, por exemplo. Salientou que é preciso chamar os jovens a identificarem-se com a ordem, porque actualmente só estão nela por obrigação, uma vez que não há uma política de proximidade.

José Eduardo Marçal referiu que a Região Sul representa mais de 50% dos engenheiros inscritos na ordem, mas só tem dois elementos na direcção, o mesmo número que a Região Norte que tem uma representatividade de 30%. Criticou também o facto de não se dar a conhecer o orçamento da ordem, para o qual a Região Sul desconta mais que qualquer outra. O candidato avisou mesmo que não se pode continuar a compactuar com esta situação e que se for preciso vai-se recorrer aos tribunais para repor a igualdade.

Outra das questões abordadas foi a do exercício da profissão por engenheiros que não estão registados na Ordem, perante a falta de fiscalização. Por isso José Eduardo Marçal quer que esses casos sejam denunciados e investigados, porque também dessa forma se está a acabar com as ilegalidades da profissão e a valorizar as carreiras dos engenheiros. A terminar, o engenheiro, que foi fundador da Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant e governador civil do distrito de Santarém, cargo já extinto, prometeu fazer tudo para não desiludir os engenheiros.