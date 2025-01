“Poemas do Avô” é uma homenagem do cardiologista Luís Nuno Baptista a quem o inspirou

O livro “Poemas do Avô” é a concretização de um desejo de Luís Nuno Baptista, assistente graduado de Cardiologia, de prestar homenagem ao seu avô materno, o médico, Arnaldo Vilhena, que diz ter inspirado a sua carreira. O livro, uma edição de autor, é uma compilação de versos, poemas e cânticos, realizada por Luís Nuno Baptista que tinha apenas 14 anos, quando o seu avô faleceu.

“O meu Avô, um médico nascido em Almeida, na Beira Alta, em 1907, casou no Algarve com minha Avó, tendo lá residido e trabalhado permanentemente (tendo sido responsável pela introdução do parto sem dor, naquela região), até à altura do seu falecimento em 1968. Foi dos maiores cidadãos adoptivos de Faro sendo um dos impulsionadores do Centro Cultural Camões, que daria origem ao Círculo Cultural do Algarve.”.

Luís Nuno Baptista é assistente graduado de Cardiologia e tem consultórios em Vila Franca de Xira (Lusoxyra), Castanheira do Ribatejo (Recupertejo) e Alenquer (Medicser).